Как жителям Таганрога добиться перерасчета за некачественные коммунальные и транспортные услуги

Администрация Таганрога напомнила горожанам, как правильно действовать при нарушении их прав в ключевых сферах — жилищно-коммунальном хозяйстве и пассажирском транспорте.

Четкое знание алгоритма позволяет оперативно решать проблемы и добиваться справедливости в рамках закона.

В сфере ЖКХ, если услуга оказана некачественно (например, у вас в квартире — холодные батареи, перебои с водой, неубранный подъезд) или в платежке появились лишние начисления, первым шагом должно стать обращение к исполнителю — управляющей или ресурсоснабжающей компании. Сделать это можно через диспетчерскую службу или письменно, обязательно зафиксировав факт обращения.

«Требуйте составления акта о нарушении совместно с представителем поставщика услуги — этот документ станет основанием для перерасчета», — отмечают специалисты.

Если реакции на претензии нет, следует обращаться в контролирующие органы:

Государственную жилищную инспекцию Ростовской области по адресу: 344010, г. Ростов-на-Дону, проспект Театральный, 85, тел. +7 (863) 210-22-16;

территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Таганроге по адресу: 347930, г. Таганрог, Большой проспект, д. 16 «А», тел. 8 (8634) 64-24-25;

или в суд для восстановления нарушенных прав.

При нарушении прав в пассажирском транспорте (отказ в льготном проезде, завышенный тариф, грубость водителя) необходимо зафиксировать детали: номер маршрута, госномер транспорта, время и дату поездки, по возможности сделать фото или видео. Затем следует направить письменную претензию перевозчику, контакты которого указаны в салоне.

При отсутствии реакции нужно обращаться:

в управление транспорта администрации Таганрога по адресу: г. Таганрог, пер. Итальянский, д. 6, тел. 8 (8634) 393-058;

в Министерство транспорта Ростовской области по адресу: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Нижегородская, д. 20/11 (по вопросам межмуниципальных маршрутов);

или в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Таганроге.

Наиболее эффективным считается обращение, подкрепленное документами. Письменная фиксация и четкое изложение фактов помогают контролирующим инстанциям оперативно принять меры.

Полезные контакты:

ЕДДС, тел. 112;

УЖКХ Таганрога (ул. Р. Люксембург, д. 12, тел. 8 (8634) 431-207);

сектор защиты прав потребителей администрации Таганрога (ул. Петровская, 73, каб. 717, тел. 8 (8634) 312-785);

Таганрогский сектор жилищного надзора (ул. Фрунзе, 62/1, 8 (8634) 61-05-06).

Администрация города продолжает работу по повышению качества услуг и призывает жителей к конструктивному диалогу и грамотному отстаиванию своих прав.

Фото из архива