Рыбакам Таганрога рассказали, какую рыбу запрещено ловить в местных водоёмах

Специалисты Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства подтвердили сохранение ограничений на вылов судака и шемаи в водоемах Ростовской области.

Запрет на добычу судака действует в акватории Дона, Азовского моря и Таганрогского залива. Ограничения по шемае продолжают применяться в связи с тем, что поправки в федеральные правила рыболовства для Азово-Черноморского бассейна пока не вступили в силу.

Полный запрет распространяется и на все виды рыб, занесенные в Красную книгу России и Красную книгу Ростовской области, включая осетровых (русского осетра, стерлядь, севрюгу), золотого карася, обыкновенного ельца, вьюна, волжского подуста и белоглазку.

«Новые ограничения на вылов других видов рыб в ближайшее время не планируются», — отмечают специалисты АзНИИРХ.

Между тем, ученые отмечают положительную динамику в восстановлении популяции осетровых в Дону. Это связывают с системным выпуском молоди в рамках компенсационных мероприятий. А также с установлением Россией полного контроля над акваторией Азовского моря. что способствует борьбе с браконьерством и эффективному регулированию промысла.

