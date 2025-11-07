Из Таганрога в Азербайджан отправлена крупная партия рыбы

Экспортируемая продукция признана безопасной и качественной.
1-2 ноября в пункте ветеринарного оформления «Таганрогский» проверена крупная партия рыбы мороженой объемом 19,5 тонны, которая отправилась на экспорт в Азербайджан. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.
Предприятие, поставляющее рыбу, включено в список российских компаний, прошедших ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям страны-импортера, сообщает ведомство. Данная партия прошла проверку, ее качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований.
Фото: freepik
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».