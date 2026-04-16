Ростовское УФАС оштрафовало на 600 тыс. рублей компанию «Россети Юг»

Энергетики завысили стоимость техприсоединения для частника, посчитало антимонопольное ведомство.

УФАС Ростовской области оштрафовало компанию «Россети Юг» за нарушение антимонопольного законодательства. Энергетики нарушила правила технологического присоединения частного потребителя.

Житель Ростовской области направил заявку сетевой организации об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. При расчете стоимости услуги ПАО «Россети Юг» «необоснованно завысило размер платы», уточнили в пресс-службе УФАС.

В антимонопольном ведомстве установили, что сетевая организация неправомерно включила в состав платы за подключение электричества расходы, связанные со строительством объектов своего электросетевого хозяйства. Штраф для ПАО «Россети Юг» составил 600 000 рублей.

Фото: сайт УФАС по РО

