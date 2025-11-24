Ростовские таможенники конфисковали детали для сборки самолетов на сумму почти полтора миллиарда рублей

Иностранная фирма ввезла комплекты в Россию несколько лет назад, но так и не провела таможенную процедуру.

Ростовские таможенники передали Министерству обороны России детали для сборки двух самолетов ИЛ на сумму 1,42 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Запасные части, включая фюзеляжи, элементы крыльев, подкрылки, рельсы, гребни киля, шасси и их компоненты, были ввезены в Россию иностранной компанией несколько лет назад.

Компания поместила комплекты планеров самолета под таможенную процедуру переработки на таможенной территории, но владелец не завершил необходимые операции в установленные сроки.

По фактам выявленных нарушений Ростовская таможня возбудила дела об административных правонарушениях на основании части 3 статьи 16.19 КоАП РФ.

По решению суда конфискованные товары были переданы Министерству обороны Российской Федерации, чтобы их можно было использовать в военно-транспортной авиации.

Начальник Ростовской таможни Дмитрий Кривко отметил, что передача конфискованных товаров подразделениям Министерства обороны является одним из приоритетных направлений работы таможни. С начала года для выполнения задач в зоне специальной военной операции было передано 11 транспортных средств общей стоимостью около 5 миллионов рублей.

Фото: пресс-служба ЮТУ