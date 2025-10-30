Ростов передал эстафету «Венка Славы» Таганрогу

30 октября Таганрог присоединился к межрегиональной патриотической эстафете «Венок Славы», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Акция объединила регионы Содружества «Донбасс» — Воронежскую и Ростовскую области, Луганскую и Донецкую Народные Республики.
Маршрут эстафеты повторяет путь освободительных операций Советской армии и проходит через населенные пункты, удостоенные почетных званий Город воинской славы, Город воинской доблести, Населенный пункт воинской доблести и Рубеж воинской доблести.
Сегодня делегация из Ростова-на-Дону передала «Венок Славы» Таганрогу. Церемония состоялась у стелы «Город воинской славы» с участием ветеранов, молодежи и представителей общественных организаций.
Завтра эстафета продолжится в Неклиновском районе.
«Уверена, что такие акции важны для сохранения нашей общей истории. Гордимся Героями прошлого, верим в Героев настоящего и сохраним наше наследие для будущих поколений!», — рассказала глава города Светлана Камбулова.
