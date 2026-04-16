Родственникам погибших бойцов СВО следует остерегаться мошеннических схем

Злоумышленники выдают себя за представителей госорганов, силовых ведомств, страховых компаний с целью получить личные данные.

Злоумышленники разработали несколько схем, направленных на обман родственников погибших российских военнослужащих в зоне СВО. «ДОН 24» проанализировал информацию из различных источников.

Мошенники могут выдавать себя за сотрудников Минобороны РФ, представителей правительства Ростовской области, страховых компаний, Социального фонда или военкоматов. Их цель — получить конфиденциальную информацию, такую как паспортные данные, ИНН и СНИЛС.

Они часто говорят о «коррупционных схемах в военкоматах», призывая жертв не делиться этой информацией с другими. Однако любые разговоры о «невыплаченных миллионах», «скрытых наградах» и «доплатах за медали» являются типичными признаками мошенничества.

Существует несколько сценариев:

  • Жертву убеждают, что семье не были вручены награды или денежные средства. Мошенник предлагает заполнить заявление для получения посмертной награды (например, ордена Мужества или медали Жукова) и перейти по ссылке. Могут называться разные суммы, которые якобы не были получены.
  • Лжепредставитель военкомата просит прийти за грамотой, для чего необходимо оформить «пропуск» через СМС-код.
  • Мошенник представляется сотрудником морга и просит назвать код из СМС для передачи личных вещей погибшего. Также могут спросить почтовый индекс.

    Важно помнить, что ни один государственный орган не будет связываться с родственниками погибшего по телефону для оформления выплат. Сотрудники медучреждений, моргов, военкоматов и другие лица, фигурирующие в подобных схемах, не имеют права запрашивать коды, данные банковских карт и пароли от личных кабинетов.

    Все выплаты и награды оформляются исключительно через Минобороны, военкоматы и военно-социальные центры. При возникновении сомнений рекомендуется перепроверить информацию в официальных источниках.

    Фото: freepik

