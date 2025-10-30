Главная » Новости Таганрога

РобоУрок для учеников начальных классов провели в таганрогской школе

На чтение 2 мин Просмотров 27 Опубликовано

Ко дню инженера-механика, который отмечается 30 октября, в таганрогской школе № 6, при поддержке партии «Новые люди», состоялось мероприятие в рамках акции «РобоУрок».

Новости Таганрога

Школьники начальных классов приняли участие в мастер-классе по конструированию: ребята не просто слушали рассказы про технологии — они сами строили и запускали простых роботов из конструктора.

«Мероприятие в Таганроге демонстрирует, что раннее вовлечение учеников в робототехнику и конструирование может стать началом успешной карьеры в индустрии знаний. Мы благодарны школам за открытое сотрудничество и уверены, что такие форматы приносят ощутимую пользу детям и обществу в целом», — поделился Артем Казарян, заместитель руководителя партии «Новые люди» в Ростовской области.

Участники РобоУрока познакомились с основами робототехники и IT, смогли собрать простых роботов из конструктора так, чтобы они двигались и выполняли элементарные действия. Цель мастер-класса — развить творческое и логическое мышление школьников, стимулировать интерес к обучению в области робототехники и информационных технологий.

«В ходе мастер-класса дети учились создавать роботов — пока из конструктора, но уже выполняющих реальные задачи. Это первый шаг к осознанному выбору будущей профессии. Такие занятия помогают ребятам увидеть, что инженерное мышление — это не только про формулы и схемы, но и про творчество, фантазию и возможность менять мир вокруг себя», — прокомментировал Владимир Кабицкий, председатель Таганрогского местного отделения партии «Новые люди».

Фото предоставлены организаторами акции

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

акция дети робототехника технологии школы Таганрога
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru