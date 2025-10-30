РобоУрок для учеников начальных классов провели в таганрогской школе

Ко дню инженера-механика, который отмечается 30 октября, в таганрогской школе № 6, при поддержке партии «Новые люди», состоялось мероприятие в рамках акции «РобоУрок».

Школьники начальных классов приняли участие в мастер-классе по конструированию: ребята не просто слушали рассказы про технологии — они сами строили и запускали простых роботов из конструктора.

«Мероприятие в Таганроге демонстрирует, что раннее вовлечение учеников в робототехнику и конструирование может стать началом успешной карьеры в индустрии знаний. Мы благодарны школам за открытое сотрудничество и уверены, что такие форматы приносят ощутимую пользу детям и обществу в целом», — поделился Артем Казарян, заместитель руководителя партии «Новые люди» в Ростовской области.

Участники РобоУрока познакомились с основами робототехники и IT, смогли собрать простых роботов из конструктора так, чтобы они двигались и выполняли элементарные действия. Цель мастер-класса — развить творческое и логическое мышление школьников, стимулировать интерес к обучению в области робототехники и информационных технологий.

«В ходе мастер-класса дети учились создавать роботов — пока из конструктора, но уже выполняющих реальные задачи. Это первый шаг к осознанному выбору будущей профессии. Такие занятия помогают ребятам увидеть, что инженерное мышление — это не только про формулы и схемы, но и про творчество, фантазию и возможность менять мир вокруг себя», — прокомментировал Владимир Кабицкий, председатель Таганрогского местного отделения партии «Новые люди».

Фото предоставлены организаторами акции