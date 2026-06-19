Рисунки детей из художественной школы Таганрога увидели в Аргентине

В Буэнос-Айресе на площадке Русского дома в июне прошла презентация экономического, туристического и культурного потенциала Ростовской области. Выставка 24 работ воспитанников Таганрогской детской художественной школы имени С.И. Блонской украсила это международную акцию и символизировала глубокие культурные связи между нашими странами.

Праздничный вечер в Буэнос-Айресе посвящался природной красоте, культуре, образованию и традициям Ростовской области. Презентацию региона провели преподаватели Южного федерального университета: по приглашению Россотрудничества они входили в состав жюри Всеаргентинского конкурса чтения русской поэзии.

Тепло приветствовали гостей первый секретарь посольства России в Аргентине Александр Степунин и директор Русского дома в Буэнос-Айресе Дина Оюн. А первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев записал и передал видеообращение от лица донского правительства.

«Успешная экономика невозможна без крепких гуманитарных связей. Именно культура и образование являются фундаментом для глубокого взаимного доверия. Благодарю художественный коллектив имени Лолы Мора, благодаря которому аргентинская молодежь читает Чехова. Эти живые инициативы и есть настоящая народная дипломатия. Расстояние между Ростовской областью и Аргентиной составляет более 13 тысяч километров, но оно не препятствует нашей искренней дружбе», — подчеркнул Алексей Господарев.

Одним из самых активных партнеров Ростовской области в сфере культуры на протяжении последних лет остается Высшая школа художественного образования имени Лолы Мора в Буэнос-Айресе. Она названа в честь первой женщины-скульптора Южной Америки. Директору школы, профессору Лорене Дибиасе, вручили благодарственное письмо от донского минэкономразвития за активное участие учреждения в международных гуманитарных проектах региона.

В ответ представители школы передали таганрогской художественной школе фрагмент памятной скульптуры, часть творческого наследия выдающегося аргентинского скульптора Лолы Мора.

Гостям представили две выставки — посвященные Пушкину сюжеты, нарисованные воспитанниками таганрогской ДХШ имени С.И. Блонской, и рисунки о Чехове и его творчестве учеников художественной школы имени Лолы Мора.

«Мы благодарны, что ученики первого и второго классов нашей школы могут познакомиться с творчеством Чехова через литературу и выразить себя через рисунок, а также принять участие в подобных творческих обменах», — отметили представители аргентинской школы.

Напомним, что Таганрогская детская художественная школа имени С.И. Блонской ведет свою историю от частных классов, открытых в 1910 году выпускницей Петербургской Академии художеств Серафимой Блонской. Возрожденная в 1969 году, сегодня школа обучает сотни детей, сохраняя академические традиции и активно развивая международные культурные связи.

Аргентина стала не первой зарубежной площадкой для демонстрации таланта юных таганрогских художников. Годом ранее, в 2025 году, выставки творческих работ учащихся школы к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне с успехом представили в столице Мадагаскара, городе Антананариву, а также во французском городе Безье. Помимо этого, сама школа уже стала центром притяжения для юных талантов со всего земного шара. Здесь организовали Международное биеннале детского рисунка «А.П. Чехов и герои его произведений», участие в котором в разные годы приняли дети из 63 стран мира.

Ранее мы рассказали, что в Чеховской библиотеке представлены «Пейзажи Таганрога» Оксаны Багрянец.

Марина Даренская

Фото предоставлены Русским домом в Буэнос-Айресе