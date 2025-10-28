Главная » Новости Таганрога

Решил погреться: под Таганрогом на пожаре погиб 67-летний мужчина

ЧП произошло 27 октября в селе Весело-Вознесенка Неклиновского района.

Новости Таганрога

По предварительной информации, мужчина решил согреться и разжег костер прямо в своем доме. Возгорание на площади в 1 кв. метр потушили 4 сотрудника МЧС, привлекалась 1 спецмашина.

На месте происшествия было обнаружено тело погибшего

«Как установил дознаватель, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Ранее мы рассказывали, что 25 октября в хуторе Грузиновка Неклиновского района произошел пожар, в результате которого погиб 55-летний мужчина.

Фото: ГУ МЧС России по РО

