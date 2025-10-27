Под Таганрогом на пожаре погиб 55-летний мужчина

25 октября в хуторе Грузиновка Неклиновского района произошел пожар, в результате которого погиб 55-летний мужчина.

Трагедии предшествовали неполадки с электричеством — в течение дня в доме наблюдались перепады напряжения.

Как выяснилось, хозяин дома самостоятельно пытался починить ветхую электропроводку. Во время возгорания супруги спали. Жена проснулась от едкого дыма и попыталась разбудить мужа, но он уже не реагировал. Тогда женщина разбила окно и выбралась на улицу.

«Возгорание на площади 50 квадратных метров ликвидировали восемь пожарных с привлечением двух специальных машин. По заключению дознавателя МЧС России, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки», — сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

Спасатели напоминают о необходимости следить за состоянием электропроводки и рекомендуют устанавливать в жилых помещениях автономные пожарные извещатели. Эти устройства способны разбудить даже ночью и помочь спасти жизнь.

Фото: ГУ МЧС России по РО