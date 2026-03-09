Решил доехать до дома: полиция Таганрога нашла угнанную «Ладу» за несколько часов

В Таганроге полицейские быстро нашли угнанный автомобиль «Лада Ларгус», который владелец оставил с ключами в замке зажигания. Машина была обнаружена в течение нескольких часов и возвращена законному хозяину.

Сообщение о пропаже транспортного средства поступило в УМВД России по Таганрогу от местного жителя. Мужчина пояснил, что припарковал свой автомобиль во дворе многоквартирного дома и отошел на короткое расстояние, оставив ключи в замке зажигания. Вернувшись примерно через час, он не обнаружил машину на месте.

В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Госавтоинспекции и уголовного розыска угнанный автомобиль был найден припаркованным возле частного дома.

Полицейские установили, что к угону авто причастен 52-летний местный житель. По данным правоохранителей, накануне он употреблял спиртное, заметил незапертую машину с ключами и решил доехать на ней до своего дома.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Полиция напоминает гражданам о необходимости всегда закрывать автомобиль, забирать ключи с собой, не оставлять ценные вещи в салоне и по возможности использовать охраняемые парковки или противоугонные системы.

Фото: донская полиция