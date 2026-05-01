Расположенный на 600 га экопарк с редкими животными стал одним из центров экотуризма на Дону

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь посетил два туристических объекта в Усть-Донецком районе — глэмпинг «Синий Яр» и экопарк «Олений ручей». Оба проекта, по его словам, делают регион привлекательным для семейного отдыха и активно развиваются благодаря государственной поддержке.

Глэмпинг «Синий Яр» участвует в нацпроекте «Туризм и гостеприимство». В 2023–2025 годах собственник получил субсидию в размере 17,9 млн рублей, что позволило создать современную инфраструктуру: жилые модули на 50 человек, зону питания, банный комплекс, детские и спортивные площадки, пляж и экологические тропы. В прошлом году объект стал победителем Российской туристической премии Russian Hospitality Awards в номинации «Лучший глэмпинг».

Экопарк «Олений ручей» создан на базе охотничьего угодья «Кундрюченское». При поддержке областного министерства природных ресурсов здесь оборудовали вольеры для ценных пород животных. На площади 600 гектаров содержатся пятнистый олень, лань европейская, муфлон, марал и другие виды. Ежегодно парк посещают более 10 тысяч человек, включая школьников, для которых проводят уроки экологического образования.

Юрий Слюсарь отметил, что у региона есть значительный потенциал для развития внутреннего и экологического туризма, и эту работу нужно продолжать. «Задача на 2026 год — не только сохранить турпоток, но и увеличить его, и главное — сделать так, чтобы люди проводили на Дону больше времени», — подчеркнул губернатор.

