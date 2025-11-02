Главная » #ЖКХ

Работы по запуску отопления в Таганроге завершены

К 1 ноября, как и было предусмотрено, в Таганроге завершены все работы по запуску теплоснабжения в дома и социальные объекты.

«1 ноября закончили пуско-наладочные работы на новой модульной котельной по ул. Александровской, 68. Тепло поступает в дома. От этой котельной обеспечиваются теплом пять МКД», — сообщила глава города Светлана Камбулова.

В некоторых квартирах наблюдается завоздушивание системы, проблемы устраняются силами управляющих компаний.

Проблемными остались два дома по адресам: пер. 17-й Новый, 5 и ул. Комарова, 4-2. Здесь управляющая компания «Таврида» выполняет работы на внутридомовых системах теплоснабжения.

«Подчеркну, что на данный момент все котельные запущены, подача тепла осуществляется во все многоквартирные дома. Далее основной задачей станет устранение возможных повреждений и прорывов на теплотрассах», — подчеркнула Светлана Камбулова.

В работе после аварии остается 1 МКД в пер. Тургеневском, 34, где уже после запуска отопления произошел порыв на сетях. Работы здесь будут выполнены в течение 2 ноября.

Глава Таганрога поблагодарила специалистов за проделанную работу, а жителей — за терпение и понимание.

«Надеюсь, что этот отопительный период пройдет без критических ситуаций», — отметила Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказывали, что в Таганроге приступают к аварийному ремонту котельной по улице Ленина, 220. Несмотря на ремонтные работы котельная функционирует в штатном режиме.

