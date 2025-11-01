В Таганроге приступают к аварийному ремонту котельной по улице Ленина, 220

МУП «Городское хозяйство» проведет аварийно-восстановительные работы на котельной по ул. Ленина, 220. Это одна из трех проблемных котельных Таганрога, которая обеспечивает теплом 359 многоквартирных домов и 62 социальных объекта.

«Напомню, котельная находится в аренде у МУП «Городское хозяйство». Собственник объекта игнорирует свои обязанности по капремонту оборудования. А муниципальное предприятие проводить работы капитального характера не имеет права», — рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова.

Для обеспечения бесперебойной подачи тепла населению 3 октября на внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС было принято решение о введении локального режима «Повышенная готовность» в границах котельной. 30 октября на заседании городской Думы внесены изменения в бюджет Таганрога, выделено финансирование на закупку материалов для проведения аварийного ремонта.

Специалисты «Городского хозяйства» приступили к выполнению аварийно-восстановительных работ, которые пройдут в три этапа. На первом этапе будет произведена замена труб и задвижек. 1 ноября на котельную завезли первые материалы.

«Отмечу, что эти ремонтные мероприятия необходимы, чтобы поддержать объект в рабочем состоянии в течение всего отопительного периода. В настоящее время, несмотря на проведение работ, котельная функционирует в штатном режиме», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Фото и видео: Telegram-канал Светланы Камбуловой