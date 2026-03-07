Работы по подготовке скверов к сезону стартовали в Таганроге, три из них  передадут на баланс МКУ «Приморье» в мае

В Таганроге стартовала подготовка общественных пространств к теплому сезону. Глава города Светлана Камбулова 7 марта проинспектировала состояние скверов в ходе рабочего объезда. Особое внимание уделялось трем территориям, обновленным в прошлом году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»: скверу «Почтовый» на улице Фрунзе, 38, а также скверам на улице М. Жукова, 2‑Б и на Большом Проспекте, 16.

В 2025 году здесь были выполнены масштабные работы: обустроены пешеходные дорожки, смонтированы современные детские и спортивные площадки, установлены малые архитектурные формы и проведено первичное озеленение. Теперь принято решение о дополнительной высадке деревьев в рамках компенсационного озеленения после реконструкции БСМП. План высадки уже согласован на заседании консультационного совета по вопросам озеленения при городской администрации с участием общественников.

Отдельно глава города прокомментировала частый вопрос жителей о том, кто отвечает за содержание обновленных территорий. Сквер «Северная площадь» вместе со всем оборудованием уже передан в 2025 году на баланс МКУ «Приморье». Три новых сквера пока находятся на гарантийном обслуживании у подрядчика, но в мае 2026 года их также передадут МКУ «Приморье».

«Понимаем, что благоустройство — это только половина дела. Главное — обеспечить постоянное содержание объектов из года в год. Именно на эту задачу мы ориентируемся в текущем сезоне», — отметила Светлана Камбулова.

Работы уже ведутся. С 1 марта производственный участок МКУ «Приморье» проводит уборку и замену неисправных камер видеонаблюдения на Северной площади. В ближайшее время запланировано окрашивание малых архитектурных форм и элементов детской площадки. В конце марта будет заключен контракт на акарицидную и ларвицидную обработку территорий от клещей, а также на сезонный покос травы. Параллельно МКУ «Благоустройство» завершает постановку на учет модульных санузлов и систем автополива на Северной площади, после чего эти объекты будут переданы на постоянное содержание МКУ «Приморье».

Фото telegram-канал Светланы Камбуловой