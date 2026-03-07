Профиль проезжей части выровняли на улицах Галицкого и Ореховой в Таганроге

В Таганроге устранили неровности и выбоины на двух дорогах города, сообщает МКУ «»Благоустройство».
Работы по выравниванию профиля проезжей части провели на улицах Галицкого и Ореховой.
«Данные работы направлены на устранение неровностей, ям и выбоин, что значительно повысит безопасность дорожного движения на этих участках», — считают в коммунальной службе.
Таким образом, подрядная организация устранила основные дефекты, которые могли создавать неудобства и потенциальные риски для водителей.
Фото МКУ «Благоустройство»
