Профиль проезжей части выровняли на улицах Галицкого и Ореховой в Таганроге

В Таганроге устранили неровности и выбоины на двух дорогах города, сообщает МКУ «»Благоустройство».

Работы по выравниванию профиля проезжей части провели на улицах Галицкого и Ореховой.

«Данные работы направлены на устранение неровностей, ям и выбоин, что значительно повысит безопасность дорожного движения на этих участках», — считают в коммунальной службе.

Таким образом, подрядная организация устранила основные дефекты, которые могли создавать неудобства и потенциальные риски для водителей.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге очистка ливневки перед капитальным ремонтом началась на улице Чехова.

Фото МКУ «Благоустройство»