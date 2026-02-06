Главная » #ЖКХ

Мошенники рассылают жителям Таганрога СМС о возврате переплаты за отопление

Эксперты предупреждают о новой схеме мошенничества с отоплением.

#ЖКХ

В регионе участились случаи мошеннических рассылок, в которых злоумышленники, притворяясь представителями управляющих организаций, предлагают жителям вернуть переплату за отопление.

«Получателям приходят СМС-сообщения с указанием конкретной суммы и ссылкой для перевода, что представляет серьезную угрозу для финансовой безопасности граждан», — предупредили в МинЖКХ Ростовской области.

С подобными рассылками столкнулись и жители Таганрога.

В ведомстве отметили, что управляющие и ресурсоснабжающие организации не осуществляют прямых денежных возвратов. Любая переплата за коммунальные услуги, включая отопление, автоматически учитывается и вычитается из будущих платежей. При получении подобных сообщений эксперты настоятельно рекомендуют не переходить по указанным ссылкам и никому не передавать коды подтверждения или личные данные.

«Для проверки информации необходимо обращаться напрямую в свою управляющую компанию через официальные каналы связи, такие как приложение «Госуслуги Дом» или личный кабинет на сайте УК», — рекомендуют специалисты.

Особое внимание стоит уделить информированию пожилых родственников, которые чаще других становятся жертвами подобных схем.

Ранее мы рассказывали, что мошенники создают фейковые чаты Госжилинспекции Ростовской области.

Иллюстрацию сделал GigaChat

безопасность ЖКХ новости МинЖКХ Ростовской области мошенники телефонное мошенничество
