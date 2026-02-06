Мошенники рассылают жителям Таганрога СМС о возврате переплаты за отопление

Эксперты предупреждают о новой схеме мошенничества с отоплением.

В регионе участились случаи мошеннических рассылок, в которых злоумышленники, притворяясь представителями управляющих организаций, предлагают жителям вернуть переплату за отопление.

«Получателям приходят СМС-сообщения с указанием конкретной суммы и ссылкой для перевода, что представляет серьезную угрозу для финансовой безопасности граждан», — предупредили в МинЖКХ Ростовской области.

С подобными рассылками столкнулись и жители Таганрога.

В ведомстве отметили, что управляющие и ресурсоснабжающие организации не осуществляют прямых денежных возвратов. Любая переплата за коммунальные услуги, включая отопление, автоматически учитывается и вычитается из будущих платежей. При получении подобных сообщений эксперты настоятельно рекомендуют не переходить по указанным ссылкам и никому не передавать коды подтверждения или личные данные.

«Для проверки информации необходимо обращаться напрямую в свою управляющую компанию через официальные каналы связи, такие как приложение «Госуслуги Дом» или личный кабинет на сайте УК», — рекомендуют специалисты.

Особое внимание стоит уделить информированию пожилых родственников, которые чаще других становятся жертвами подобных схем.

