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ПВО уничтожила беспилотники в четырех районах Ростовской области и над Таганрогским заливом

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В ночь на 13 июля силы противовоздушной обороны вновь отражали воздушную атаку на Ростовскую область.

Новости Таганрога

Дроны были уничтожены в Ростове-на-Дону, Матвеево-Курганском, Аксайском и Каменском районах, а также в акватории Таганрогского залива. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«На этот раз обошлось без пострадавших и разрушений. Информация о последствиях на земле будет уточняться», — отметил губернатор.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 342 украинских БПЛА над территориями Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, в ночь на 12 июля ВСУ атаковали Таганрог, Каменск-Шахтинский и четыре района Дона.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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