Таганрог, Каменск-Шахтинский и четыре района Дона попали под удар ночью 12 июля

Силы ПВО отразили налет свыше 20 вражеских беспилотников. Не обошлось без последствий.

Минувшей ночью в Ростовской области силы ПВО вновь отразили воздушную атаку на Ростовскую область — было уничтожено более двух десятков беспилотников. Однако без последствий не обошлось. Оперативную сводку представил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Ударам подверглись Таганрог, Каменск-Шахтинский, а также Азовский, Неклиновский, Тарасовский и Миллеровский районы. Кроме того, беспилотники атаковали акваторию Таганрогского залива.

Обломки одного из сбитых БПЛА упали на трассу М-4 «Дон» — на 885-м километре в южном направлении. Пострадавших нет, однако движение на этом участке было перекрыто. Место происшествия взяли под охрану, автомобили перенаправили через поселок Тарасовский. На месте саперы работали саперы. К семи часам утра 12 июля движение на участке трассы М-4 «Дон» в южном направлении было полностью восстановлено. Последствия падения обломков БПЛА ликвидированы, мероприятия по обеспечению безопасности завершены.

Также в результате ночной атаки повреждения получил танкер, который заходил в Азово-Черноморский морской канал. Пострадавших нет. Возникший на судне пожар удалось локализовать. Танкер был пустым, поэтому угрозы разлива нефтепродуктов нет, уточнил глава региона.

Фото из архива