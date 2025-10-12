Прямой эфир с главой Таганрога: безопасность, тепло, водоснабжение, транспорт

Во время прямого эфира глава Таганрога Светлана Камбулова ответила на вопросы, заданные жителями, и на комментарии, размещенные под ее постами в соцсетях и мессенджерах.

Безопасность

В Таганроге с марта 2024 года введен режим повышенной готовности. Сообщения об атаках БПЛА, авиационной и ракетной опасности направляются по СМС-рассылке и в виде уведомлений МЧС России по Ростовской области, если угрозы направлены на область в целом. Об угрозах, направленных на город, RSCHS-уведомления рассылает Управление ГО и ЧС Таганрога.

Приходится часто видеть, что горожане читают различные мониторинговые каналы и, реагируя на размещенные там сообщения, сеют панику среди остальных жителей.

Информацию о начале работы системы ПВО глава города размещает в своем телеграм-канале. Одновременно запускается сирена, которая служит для привлечения внимания людей, находящихся на улице, а также не подписанных ни на телеграм-канал главы города, ни на страницу Управления ГО и ЧС, ни на страницу администрации в социальных сетях.

Сирена звучит три минуты. В случае необходимости повторяется еще раз, но не в течение всей работы средств ПВО. Алгоритм действий при угрозах размещен на страницах администрации Таганрога и Управления ГО и ЧС города. Светлана Анатольевна попросила правильно реагировать на звуковые оповещения, не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Наша система ПВО работает в круглосуточном режиме, поэтому давайте доверять нашим парням.

На территории города в многоквартирных домах имеется 387 подвальных помещений, которые признаны укрытиями. Сведения о них размещены на страницах администрации Таганрога и Управления ГО и ЧС города. Но есть информация и комментарии, в которых жители сообщают, что в укрытия невозможно попасть, поскольку неизвестно, где находятся ключи.

В результате работы, проведенной с управляющими компаниями, сегодня в каждом таком доме есть ответственный. На домах, где существуют укрытия, размещена информация с указанием контактного телефона и данных конкретного лица, который может открыть дверь в данное конкретное укрытие.

Решить проблему своевременного открывания дверей сегодня возможно путем установки кодовых замков. Такая работа проводится с управляющими компаниями и собственниками жилых помещений. Сегодня в городе на дверях подвалов 156 многоквартирных домов установлены кодовые замки. Это позволяет обеспечить беспрепятственный доступ жителей в укрытия.

Тепло

Важная тема – подготовка к отопительному сезону 2025-2026 годов. 1042 многоквартирных дома из 1082 уже готовы к отопительному сезону. В этом году завершаются работы по выносу подвальных котельных и установке модульных. В Таганроге осталось наладить шесть таких. Одна уже смонтирована, в двух работы закончат до 15 октября — и дома будут переподключены. Три следующие модульные котельные смонтируют до конца года. Отопительный период начнется с использованием подвальных котельных, а после монтажа оборудования произойдет переподключение от модульных.

В течение предыдущего отопительного периода возникали вопросы по котельным, прежде всего расположенным по адресам: ул. Заводская, 1 и ул. Химическая, 11. Губернатор Ростовской области поддержал обращение главы города Таганрога о выделении денег для ремонта одного котла котельной по адресу: ул. Заводская, 1, одного котла котельной по адресу: ул. Химическая, 11 и одиннадцати аварийных участков теплосетей от названных котельных, а также от котельной, расположенной по адресу: ул. Ленина, 220.

Контракт с подрядчиком заключен, но с учетом ряда технологических процессов выполнить весь объем к началу отопительного сезона невозможно. Работы на аварийных участках теплосетей будут идти параллельно. Как только всё смонтируют, при благоприятных погодных условиях будет произведено переподключение. К демонтажу котлов на обеих котельных работники подрядной организации уже приступили.

«Проблемной» остается котельная по ул. Ленина, 220, от которой запитано большое количество объектов социальной сферы и обслуживается порядка 35 тыс. таганрожцев. Она находится в частной собственности, поэтому нет возможности выделить бюджетные средства на проведение капитального ремонта. Износ оборудования там составляет более 60%. Главой города инициировано письмо в прокуратуру о побуждении собственника на проведение капитального ремонта.

Поскольку судебные заседания могут затянуться, принято решение о выполнении минимально необходимого объема работ для подачи тепла в отопительный период. Их будет производить МУП «Городское хозяйство» как арендатор котельной.

Для глобального решения проблемы прорабатывается вопрос об изменении схемы теплоснабжения и возможности строительства новых модульных котельных. Но на это может уйти больше года. Пока город будет поддерживать в работоспособном состоянии установленное оборудование.

Водоснабжение

В городе, особенно в летнее время, отмечается рост обращений по поводу водоснабжения и происходящих аварий. За девять месяцев текущего года МУП «Управление «Водоканал» было устранено более 2400 аварийных ситуаций. Это означает, что каждую неделю — порядка шестидесяти. Сейчас продолжается капитальный ремонт участков сетей водоснабжения и водоотведения. За те же девять месяцев их отремонтировано 36. Несмотря на то, что сотрудники предприятия работают без выходных, этого недостаточно, работа продолжится и дальше.

Для глобального решения вопроса нам только для проведения первоочередных ремонтов необходимо 1,5 млрд рублей. Об этой проблеме говорили в ходе последнего визита с главой региона. Сегодня совместно с министерством жилищно-коммунального хозяйства области прорабатываем возможность включения наших мероприятий в федеральную программу. Тогда сможем получить денежные средства и запланировать работы для стабильного обеспечения горожан водой. «Водоканал» продолжает работу по реконструкции участка технического водовода. По завершении приступит к заполнению системы и гидравлическим испытаниям.

В комментариях пишут, что вода при прорывах течет, но не отключается. Мы проводим ремонт сразу на нескольких участках, «собрав» жителей под одно отключение, чтобы многократно не отключать один и тот же микрорайон или одну и ту же улицу. Сотрудники МУП «Управление «Водоканал» делают всё от них зависящее, работают в напряженном графике.

Транспорт

С перевозчиками заключено пять долгосрочных контрактов. Но ни один из них не выполняет взятые обязательства в полном объеме. За девять месяцев в администрацию поступило более 2300 жалоб и обращений. Управление транспорта проводит претензионную работу, проверки на маршрутах. Перевозчикам выставлено 127 претензий, они выплачивают штрафы, однако ситуация не всегда меняется в лучшую сторону.

Наибольшее количество жалоб и обращений поступало с маршрутов, обслуживаемых перевозчиком «Автолайн». Управлением транспорта города инициирована процедура расторжения с ним контракта. 1 октября этот перевозчик работал последний день. После доконкурсных процедур на маршрутах №№ 5 и 74 появился новый перевозчик — ИП Бородай. Он приступил к работе со 2 октября. По другим маршрутам «Автолайна» доконкурсные процедуры проведут повторно.

С 1 августа продлен маршрут электробуса № 2Т от ЖК «Андреевский» к заводу «Красный котельщик». Это вызвало неудобство для проживающих по ул. 1-я Линия. Но если сравнить шесть тысяч населения в ЖК «Андреевском» и небольшое количество жителей на 1-й Линии, то чаша весов перевесит в пользу «андреевцев». Остальной транспорт продолжит ходить по ул. 1-я Линия, изменил маршрут только электробус.

Фото Сергея Немцева

С 2 октября в Таганроге изменилась схема движения электробуса по маршруту 5/7-Т. Сейчас транспорт проходит по улицам Галицкого, Сызранова, С. Шило и Александровской. Эти изменения были введены для улучшения транспортного обслуживания жителей указанных улиц. Обновленный маршрут электробуса позволил частично компенсировать отсутствие регулярного автобусного сообщения по маршруту № 60.

Управление транспорта разработало и другие предложения по изменению и продлению маршрутов. Их детальная проработка требует пересмотра некоторых документов и самих схем движения. Информацию доведут до горожан после решения всех вопросов.

Записал Евгений Бутылин, фото из архива