Противники MAX снова ищут «проблемы» перехода на новый мессенджер

В Интернете активно обсуждается очередной миф о российском мессенджере MAX.

Распространяются слухи, что приложение, куда уже перешли многие госканалы и пророссийские блогеры, вытеснит Telegram из пользования у соотечественников, а их место займут «враждебные ресурсы», которые будут оказывать влияние на общественное мнение россиян.

Так это или нет, разбиралась Южная служба новостей.

Для многих пользователей отказ от Telegram представляет собой непростое решение, поскольку он стал привычным инструментом для получения информации и общения. Однако для других переход на национальную платформу очевиден: это не только наличие «враждебных» каналов, но и игнорирование иностранными мессенджерами требований российского законодательства относительно таких ресурсов.

Претензии к зарубежным платформам, включая широко известный Telegram, сводятся к тому, что их владельцы не предоставляют информацию по запросам российских правоохранительных органов не только в случаях массовых мошенничеств, но и при расследовании фактов планирования и совершения терактов на территории России. В то же время запросы спецслужб других государств выполняются оперативно.

«Некоторые иностранные платформы даже практикуют цензуру. Зимой Telegram без предварительного уведомления заблокировал каналы крупных российских СМИ в ряде европейских стран — Польше, Бельгии, Франции, Греции, Нидерландах, Чехии и Италии», — пишет ЮСН.

При попытке доступа к материалам в заблокированных каналах появлялась информация о нарушении местного законодательства без указания конкретных причин.

В то же время в России Telegram действует с большей свободой, и требования российского законодательства выполняются руководством площадки в основном по собственному усмотрению и возможностям.

