Прокуратура Таганрога восстановила выплату пенсии дочери погибшего участника СВО

Суд удовлетворил иск прокуратуры Таганрога о взыскании пенсионной задолженности.

В Таганроге городская прокуратура добилась восстановления выплат пенсии по потере кормильца для дочери погибшего участника СВО. Несовершеннолетняя более полугода не получала положенную поддержку после переезда.

Проверка, проведенная прокуратурой, показала, что 16-летняя девушка, отец которой погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции, перестала получать пенсию после смены места жительства. Несмотря на ее статус получателя, выплаты не осуществлялись свыше шести месяцев. Для защиты прав несовершеннолетней прокуратура обратилась в суд.

«Требования надзорного органа были полностью удовлетворены. В результате судебного решения на счет девушки перечислено более 110 тысяч рублей невыплаченных средств», — сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Ранее мы сообщали, что прокуратура добилась перерасчета пенсии для жительницы Таганрога.

Фото из архива

