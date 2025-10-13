Главная » Город

В Таганроге раненому бойцу СВО получить положенную выплату помогла прокуратура

В Таганроге участник специальной военной операции получил положенную ему единовременную денежную выплату благодаря вмешательству городской прокуратуры, которая защитила его права в суде.

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, во время проверки, проведенной по обращению участника СВО, выяснилось, что мужчина проходил военную службу в зоне специальной военной операции и получил ранение при выполнении боевого задания. Однако региональным Минтруда и соцразвития ему было отказано в предоставлении положенной меры поддержки.

«Прокуратура Таганрога направила исковое заявление в суд, который удовлетворил требования надзорного ведомства», — пишет источник.

В результате участник СВО получил единовременную выплату в размере 600 тысяч рублей.

Ранее мы рассказали, что жительница Таганрога добилась назначения досрочной пенсии через суд.

