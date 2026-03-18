Прокуратура Таганрога через суд вернула пенсионеру 1,1 млн рублей, переведенные мошенникам

Прокуратура Таганрога помогла пенсионеру вернуть более миллиона рублей, которые он потерял в результате дистанционного мошенничества. Сумма была взыскана через суд с владельца банковского счета, куда потерпевший перевел свои сбережения.

Проверка, инициированная надзорным органом по обращению потерпевшего, показала, что неизвестный злоумышленник, представившись продавцом автомобиля, убедил пожилого мужчину перевести свыше 1,1 млн рублей на счет третьего лица.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). В ходе следствия удалось установить, что получателем средств оказался житель Свердловской области», — сообщает прокуратура Ростовской области.

Прокуратура города подготовила и направила в суд исковое заявление о взыскании суммы неосновательного обогащения. Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства. В настоящее время все денежные средства уже возвращены пострадавшему пенсионеру.

