Главная » Новости Таганрога

Прокуратура Таганрога через суд вернула пенсионеру 1,1 млн рублей, переведенные мошенникам

На чтение 1 мин Опубликовано

Прокуратура Таганрога помогла пенсионеру вернуть более миллиона рублей, которые он потерял в результате дистанционного мошенничества. Сумма была взыскана через суд с владельца банковского счета, куда потерпевший перевел свои сбережения.

Проверка, инициированная надзорным органом по обращению потерпевшего, показала, что неизвестный злоумышленник, представившись продавцом автомобиля, убедил пожилого мужчину перевести свыше 1,1 млн рублей на счет третьего лица.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). В ходе следствия удалось установить, что получателем средств оказался житель Свердловской области», — сообщает прокуратура Ростовской области.

Прокуратура города подготовила и направила в суд исковое заявление о взыскании суммы неосновательного обогащения. Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства. В настоящее время все денежные средства уже возвращены пострадавшему пенсионеру.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура Таганрога восстановила выплату пенсии дочери погибшего участника СВО.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

интернет-мошенничество пенсионеры происшествия Таганрог прокуратура Таганрога суд
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru