Производство питьевого молока на заводе под Ростовом выросло на 35 процентов

«Молочный завод Мясниковский», расположенный в Ростовской области, с начала текущего года нарастил объемы переработки молока до 16,3 тысячи тонн. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Как рассказал генеральный директор предприятия Сурен Обаян, в первом квартале производство питьевого молока увеличилось на 35% — до 9,7 тысячи тонн, а выпуск сливочного масла вырос на 20%, превысив 740 тонн. С начала года завод перечислил в областной бюджет 64,5 млн рублей налогов. Средняя заработная плата сотрудников достигла 82 тысяч рублей, а общая численность персонала составляет 347 человек.

Заместитель губернатора Ростовской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Анна Касьяненко, посетившая предприятие, отметила:

«Мясниковский молочный завод — стабильно развивающееся системообразующее предприятие, которое является лидером по производству цельномолочной продукции на Дону. Поддержка таких производств — наш приоритет».

В 2026 году заводу уже предоставлена государственная поддержка в размере 19,5 млн рублей на переработку сырого молока.

Фото donland.ru

