Проект Генплана Таганрога в ноябре рассмотрит городская Дума

Работы по созданию документа должны быть завершены к 18 ноября, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Существующий ключевой документ городского планирования был утверждён в 2008 году со сроком действия до 2025 года. Поэтому с 2024 года специалистами ООО «НПО «ЮРГЦ» началась разработка нового. На сегодняшний день уже проведён комплексный градостроительный анализ территории, представлены концепции пространственного развития города, подготовлен проект местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Таганрог». А также проведены обсуждения с участием специалистов, заинтересованных лиц и жителей города — все мнения и предложения были направлены разработчику.

«Проект Генплана успешно прошёл процедуру согласования в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП). Сейчас доработанный, с учётом всех замечаний и предложений, проект передан депутатам городской Думы», — рассказала Светлана Камбулова.

Фото из архива «Таганрогской правды»