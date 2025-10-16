Главная » Новости Таганрога

Таганрогский муниципалитет поделился опытом с коллегами из новых российских регионов

Гости также осмотрели достопримечательности города и побывали на двух таганрогских предприятиях.

В Таганроге сегодня побывала делегация участников образовательной программы, которую РАНХиГС проводит для муниципальных специалистов новых российских регионов. Гости изучили успешные наработки муниципалитета Таганрога, познакомились с достопримечательностями старинного приморского города, посетили два городских предприятия, которые являются участниками национального проекта «Производительность труда». Это филиал АО «Клевер» ООО «МИРТЕК». Подробностями визита сотрудников муниципалитетов новых регионов поделилась в своем ТГ-канале глава Таганрога Светлана Камбулова.

«Центр занятости населения Таганрога поделился опытом реализации совместного проекта с Администрацией города под названием «Эффективный регион». Мы смогли внедрить порядка 30 успешных проектов, направленных на оптимизацию предоставляемых услуг населению, повышение продуктивности органов власти», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Фото: ТГ-канал Светланы Камбуловой

