Предприниматель из Таганрога незаконно продлил на год срок годности рыбной продукции

В Таганроге индивидуальный предприниматель изменил срок годности рыбной продукции сразу на год. Нарушение было выявлено благодаря данным компонента «Меркурий», сообщает региональный Россельхознадзор.

Во время мониторинга ФГИС «ВетИС» специалисты ведомства обнаружили, что уполномоченным лицом предпринимателя срок годности филе окуня увеличен с 30 марта 2026 года до 27 апреля 2027 года.

«Данный факт может привести к выпуску в оборот некачественной продукции, так как определить точную дату истечения срока годности не представляется возможным, следовательно, нарушается и прослеживаемость продукции», — считают в Россельхознадзоре.

Сейчас предпринимателю объявлено предостережение, а записи журналов в компоненте «Меркурий» аннулированы.

Фото freepik.com