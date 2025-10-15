Главная » Город

Предприниматель из Таганрога незаконно продлил на год срок годности рыбной продукции

На чтение 1 мин Просмотров 56 Опубликовано

В Таганроге индивидуальный предприниматель изменил срок годности рыбной продукции сразу на год. Нарушение было выявлено благодаря данным компонента «Меркурий», сообщает региональный Россельхознадзор.

Город

Во время мониторинга ФГИС «ВетИС» специалисты ведомства обнаружили, что уполномоченным лицом предпринимателя  срок годности филе окуня увеличен с 30 марта 2026 года до 27 апреля 2027 года.

«Данный факт может привести к выпуску в оборот некачественной продукции, так как определить точную дату истечения срока годности не представляется возможным, следовательно, нарушается и прослеживаемость продукции», — считают в Россельхознадзоре.

Сейчас предпринимателю объявлено предостережение, а записи журналов в компоненте «Меркурий» аннулированы.

Ранее мы рассказали, что жительнице Таганрога вынесли приговор за хранение и переработку немаркированной рыбы.

Фото freepik.com

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости предприниматель происшествия Россельхознадзор рыба Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru