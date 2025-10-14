Жительнице Таганрога вынесли приговор за хранение и переработку немаркированной рыбы

Жительнице Таганрога, которая занималась приобретением и хранением с целью сбыта рыбной продукции без маркировки, вынес приговор Неклиновский районный суд. Об этом сообщает Таганрогская транспортная прокуратура.

В ходе судебного разбирательства установлено, что таганроженка с 1 марта по 7 апреля 2024 года хранила и перерабатывала для последующей продажи рыбную продукцию без соответствующей маркировки. Общая стоимость незаконного товара составила 1 899 412 рублей.

«Незаконная деятельность подсудимой была пресечена сотрудниками УФСБ России по Ростовской области», — пишет источник.

Судом женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ – приобретение, хранение в целях сбыта продовольственных товаров без маркировки в особо крупном размере. С учетом мнения гособвинителя Таганрогской транспортной прокуратуры фигурантке назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев и штрафом в размере 100 тысяч рублей. Пока приговор не вступил в законную силу.

Фото Image by bearfotos on Freepik