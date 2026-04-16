Пострадавшую при атаке БПЛА жительницу Таганрога выписали из БСМП Ростова после пересадки кожи

Во время атаки БПЛА на Таганрог в ночь на 30 марта 44-летняя женщина накрыла собой маленькую дочь и получила сильные ожоги.

Лечение и восстановление пострадавшая проходила в Межтерриториальном ожоговом центре, действующим на базе ГБСМП Ростова.

Во время ночной атаки Анна находилась в доме вместе с маленькой дочкой, малышке всего 1 год и 8 месяцев. Женщина успела накрыть девочку собой и одеялом, ребенок почти не пострадал. Соседи помогли маме с дочкой выбраться из поврежденного дома и вызвали скорую. Врачи констатировали у таганроженки ожоги руки и ноги. И сразу же доставили ее в областной центр.

«Наши медики имеют огромный опыт оказания экстренной помощи пациентам с ожогами, в том числе, пострадавшим во время атак БПЛА. Ожоговые хирурги владеют современными технологиями, позволяющими помогать людям с острой ожоговой травмой, последствиями ожогов, дефектами кожных покровов, рубцовыми деформациями и косметическими дефектами», — рассказали в медучреждении.

Пациентке из Таганрога была выполнена высокотехнологичная операция по пересадке кожи, проведены консультации других специалистов, в том числе психолога. Женщина выписана из больницы, дальнейшее восстановление проходит на базе дневного стационара ростовского центра.

«Я искренне хочу поблагодарить за чуткость, высочайший профессионализм, внимательность, сердечное отношение к пациентам руководство ГБСМП Ростова, команду профессионалов Межтерриториального ожогового центра — заведующего Максима Новикова, моего лечащего врача Оксану Шахновскую, весь персонал, принимавший участие в моем спасении и восстановлении. У врачей этой больницы золотые руки и чуткие сердца. Благодаря им я теперь могу снова обнять и прижать к груди мою маленькую дочку, по которой очень соскучилась» — сказала пациентка в день выписки.

Фото: страница Вконтакте ГБСМП Ростова