Главная » Культура

Полотна Петра Кончаловского отправились из Таганрога на выставку в Санкт-Петербург

На чтение 1 мин Просмотров 21 Опубликовано

Картины Петра Кончаловского из собрания Таганрогского художественного музея будут участвовать в большом выставочном проекте Государственного Русского музея.

Культура

В год 150-летия Петра Кончаловского — крупнейшего мастера русского искусства, одного из основателей знаменитого художественного объединения «Бубновый валет», Русский музей готовит масштабную выставку «Пётр Кончаловский. Сад в цвету». К участию в проекте приглашены крупнейшие музеи страны, в том числе — Таганрогский художественный музей.

За 60 творческих лет Петр Кончаловский создал около двух тысяч произведений. В коллекции ТХМ имеется шесть его работ. 12 марта состоялась отправка в Санкт-Петербург двух полотен мастера — «Пейзаж. Кассис» (1913 г.) и «Портрет художника Г.В. Федорова» (1919 г.).

«Это далеко не первый опыт сотрудничества наших двух музеев, участие в проектах Государственного Русского музея всегда является значимым событием в жизни ТХМ, — подчёркивает директор Таганрогского художественного музея Тамара Пугач.

Выставка «Пётр Кончаловский. Сад в цвету» в Русском музее откроется в начале апреля и продолжится до сентября 2026 года.

Фото: ТХМ

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

выставка Таганрог Таганрогский художественный музей ТХМ
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru