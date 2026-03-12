Полотна Петра Кончаловского отправились из Таганрога на выставку в Санкт-Петербург

Картины Петра Кончаловского из собрания Таганрогского художественного музея будут участвовать в большом выставочном проекте Государственного Русского музея.

В год 150-летия Петра Кончаловского — крупнейшего мастера русского искусства, одного из основателей знаменитого художественного объединения «Бубновый валет», Русский музей готовит масштабную выставку «Пётр Кончаловский. Сад в цвету». К участию в проекте приглашены крупнейшие музеи страны, в том числе — Таганрогский художественный музей.

За 60 творческих лет Петр Кончаловский создал около двух тысяч произведений. В коллекции ТХМ имеется шесть его работ. 12 марта состоялась отправка в Санкт-Петербург двух полотен мастера — «Пейзаж. Кассис» (1913 г.) и «Портрет художника Г.В. Федорова» (1919 г.).

«Это далеко не первый опыт сотрудничества наших двух музеев, участие в проектах Государственного Русского музея всегда является значимым событием в жизни ТХМ, — подчёркивает директор Таганрогского художественного музея Тамара Пугач.

Выставка «Пётр Кончаловский. Сад в цвету» в Русском музее откроется в начале апреля и продолжится до сентября 2026 года.

Фото: ТХМ