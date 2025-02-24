Около 20 тысяч человек посетили выставку «Спасенные шедевры. Русский музей — Таганрогу»

Выставка «Спасенные шедевры. Русский музей — Таганрогу» прошла с большим успехом.
Не каждая выставка, открывающаяся в провинциальном музее, становится событием российского масштаба. Эта — стала! Выставку «Спасенные шедевры. Русский музей -Таганрогу» за время работы посетило около 20 тысяч таганрожцев и гостей города, переживших самые искренние и возвышенные чувства, эмоции и впечатления, которыми они, в свою очередь, щедро делились с друзьями, близкими, оставляли записи в книге отзывов.
Для Таганрогского художественного музея выставка, без преувеличения, стала одним из самых важных и знаковых событий в музейной биографии. А началось всё с чудовищной для мирного времени трагедии. 22 июля 2023 года во дворе музейного здания, расположенного на Лермонтовском, 22, из-за атак ВСУ произошел взрыв. Пострадали бесценные произведения искусства — три графических творения, одна скульптура и 18 живописных полотен выдающихся мастеров отечественного искусства, среди которых работы Константина Коровина, Зинаиды Серебряковой, Валентина Серова, Николая Рериха, Серафимы Блонской и других художников. В столь сложной ситуации на помощь ТХМ пришел Русский музей, мастера которого буквально реанимировали израненные полотна и скульптуру.
Первыми зрителями, увидевшими картины после реставрации, стали жители Санкт-Петербурга и гости северной столицы. В апреле прошлого года в Мраморном Дворце Русского музея открылась выставка «Спасенные шедевры. Русский музей — Таганрогу», на которую была приглашена директор Таганрогского художественного музея, заслуженный работник культуры Российской Федерации Тамара Пугач.
«Выставку не случайно назвали знаковой для всего культурного сообщества. Ею завершалась масштабная акция солидарности и взаимопонимания между российскими музейщиками — крупнейшим музеем отечественного искусства, главой Ассоциации художественных музеев России и небольшим региональным Таганрогским художественным музеем, основанным 127 лет назад по инициативе Антона Павловича Чехова и хранящим замечательные произведения ХVII-ХХI веков», — вспоминает Тамара Пугач.
Успех выставки был настолько ошеломляющим, что ее работу продлили по просьбе ценителей искусства, а многие полотна, представленные на ней после реставрации, в том числе и таганрогских художников, стали открытием даже для искушенного зрителя.
14 августа прошлого года картины вернулись домой и предстали уже перед таганрожцами и гостями города. На ее открытии Тамара Пугач вновь вернулась к трагическому событию:
«Несмотря на то, что прошел год с момента чудовищного теракта, мы до сих пор находимся в состоянии эмоционального потрясения. Но тяжелое испытание, которое мы пережили и с честью выдержали, показало сколько добрых, чутких и отзывчивых людей находится рядом с нами. Мы сердечно благодарны Русскому музею, его генеральному директору Алле Маниловой, мастерам-реставраторам, профессионалам высочайшего уровня. С момента разрушительного теракта и до настоящего времени проявляют внимание и оказывают поддержку музею губернатор, правительство и министерство культуры Ростовской области, администрация Таганрога, музейное сообщество, предприниматели, рядовые граждане, любители и ценители искусства».
Книги отзывов Русского музея и Таганрогского художественного музея сохранили восторженные отзывы посетителей выставки.
«Огромное СПАСИБО за спасенные картины. Проделана колоссальная работа по их восстановлению! г. Таганрог, Ю. и П. Кузьменко». «…Благодарность и восхищение руководству и сотрудникам. Мы посетили много музеев России, но Таганрогский художественный оставил незабываемые яркие и теплые впечатления! Профессионализм, увлеченность любимым делом, внимательное отношение к посетителям — всё это мы сохраним на долгие годы. Ген. директор НБФ «Наследие» Е.Л. Решетникова, г. Москва». «Уважаемым реставраторам — низкий поклон за спасение великого русского искусства. Т.П. Шкатов — депутат Липецкого областного собрания, Г.Н. Шкатова». «С искренним восхищением — жители Луганска Ранжала Наталья и Вячеслав». «Спасибо за спасенные после «прилета» шедевры и благодарность за интересную экскурсию, Донецк, ДНР, Ю.В. Кравцова». «Эта выставка — напоминание о жестокости войны, никого и ничего не щадящей. Реставраторы — великие мастера! Восстановленные шедевры впечатляют и дают надежду на мир! Александр и Сергей, Воронеж».
Все эти теплые и искренние отзывы — наглядное подтверждение тому, что выставка «Спасенные шедевры. Русский музей — Таганрогу» стала поистине событием российского масштаба.
А жизнь в музее продолжается. Освободившиеся выставочные залы занимают новые экспозиции. Открылась выставка «Верные сыны Отечества» и подготовлена обширная программа мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на которую мы ждем таганрожцев разных поколений. Уверены, что она никого не оставит равнодушным, ибо война коснулась практически каждой семьи. Большой интерес у жителей города вызвали музейные мероприятия, посвященные юбилею нашего земляка А.П. Чехова. Это имя ТХМ особенно дорого, поскольку именно Антон Павлович стоял у истоков создания музея, который посетители тепло называют «музеем в пенсне» за его интеллигентность. В чеховские дни музей посетил и глава донского региона Юрий Слюсарь. После знакомства с картинами он дал высокую оценку качественному составу коллекции Таганрогского художественного музея.
Продолжает работу необычная выставка — «Город Чехова в городе Таганроге». Объединяя три века — ХIХ, ХХ и ХХI, она цельно и тонко показывает развитие художественной жизни в нашем городе, а также приглашает к чеховской теме, щедро представленной в мире изобразительного искусства.
Здание бывшего банка на Лермонтовском, 22, пострадавшее от ракетного удара, наконец, передано в оперативное управление Таганрогскому художественному музею и является областной собственностью, и сегодня ведутся активные работы по его восстановлению.
Елена АНДРЕЕВА, фото Анатолия Ивашова