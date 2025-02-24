Около 20 тысяч человек посетили выставку «Спасенные шедевры. Русский музей — Таганрогу»

Выставка «Спасенные шедевры. Русский музей — Таганрогу» прошла с большим успехом.

Не каждая выставка, открывающаяся в провинциальном музее, становится событием российского масштаба. Эта — стала! Выставку «Спасенные шедевры. Русский музей -Таганрогу» за время работы посетило около 20 тысяч таганрожцев и гостей города, переживших самые искренние и возвышенные чувства, эмоции и впечатления, которыми они, в свою очередь, щедро делились с друзьями, близкими, оставляли записи в книге отзывов.

Для Таганрогского художественного музея выставка, без преувеличения, стала одним из самых важных и знаковых событий в музейной биографии. А началось всё с чудовищной для мирного времени трагедии. 22 июля 2023 года во дворе музейного здания, расположенного на Лермонтовском, 22, из-за атак ВСУ произошел взрыв. Пострадали бесценные произведения искусства — три графических творения, одна скульптура и 18 живописных полотен выдающихся мастеров отечественного искусства, среди которых работы Константина Коровина, Зинаиды Серебряковой, Валентина Серова, Николая Рериха, Серафимы Блонской и других художников. В столь сложной ситуации на помощь ТХМ пришел Русский музей, мастера которого буквально реанимировали израненные полотна и скульптуру.

Первыми зрителями, увидевшими картины после реставрации, стали жители Санкт-Петербурга и гости северной столицы. В апреле прошлого года в Мраморном Дворце Русского музея открылась выставка «Спасенные шедевры. Русский музей — Таганрогу», на которую была приглашена директор Таганрогского художественного музея, заслуженный работник культуры Российской Федерации Тамара Пугач.

Фото Русского музея

«Выставку не случайно назвали знаковой для всего культурного сообщества. Ею завершалась масштабная акция солидарности и взаимопонимания между российскими музейщиками — крупнейшим музеем отечественного искусства, главой Ассоциации художественных музеев России и небольшим региональным Таганрогским художественным музеем, основанным 127 лет назад по инициативе Антона Павловича Чехова и хранящим замечательные произведения ХVII-ХХI веков», — вспоминает Тамара Пугач.

Успех выставки был настолько ошеломляющим, что ее работу продлили по просьбе ценителей искусства, а многие полотна, представленные на ней после реставрации, в том числе и таганрогских художников, стали открытием даже для искушенного зрителя.

14 августа прошлого года картины вернулись домой и предстали уже перед таганрожцами и гостями города. На ее открытии Тамара Пугач вновь вернулась к трагическому событию:

«Несмотря на то, что прошел год с момента чудовищного теракта, мы до сих пор находимся в состоянии эмоционального потрясения. Но тяжелое испытание, которое мы пережили и с честью выдержали, показало сколько добрых, чутких и отзывчивых людей находится рядом с нами. Мы сердечно благодарны Русскому музею, его генеральному директору Алле Маниловой, мастерам-реставраторам, профессионалам высочайшего уровня. С момента разрушительного теракта и до настоящего времени проявляют внимание и оказывают поддержку музею губернатор, правительство и министерство культуры Ростовской области, администрация Таганрога, музейное сообщество, предприниматели, рядовые граждане, любители и ценители искусства».

Книги отзывов Русского музея и Таганрогского художественного музея сохранили восторженные отзывы посетителей выставки.

«Огромное СПАСИБО за спасенные картины. Проделана колоссальная работа по их восстановлению! г. Таганрог, Ю. и П. Кузьменко». «…Благодарность и восхищение руководству и сотрудникам. Мы посетили много музеев России, но Таганрогский художественный оставил незабываемые яркие и теплые впечатления! Профессионализм, увлеченность любимым делом, внимательное отношение к посетителям — всё это мы сохраним на долгие годы. Ген. директор НБФ «Наследие» Е.Л. Решетникова, г. Москва». «Уважаемым реставраторам — низкий поклон за спасение великого русского искусства. Т.П. Шкатов — депутат Липецкого областного собрания, Г.Н. Шкатова». «С искренним восхищением — жители Луганска Ранжала Наталья и Вячеслав». «Спасибо за спасенные после «прилета» шедевры и благодарность за интересную экскурсию, Донецк, ДНР, Ю.В. Кравцова». «Эта выставка — напоминание о жестокости войны, никого и ничего не щадящей. Реставраторы — великие мастера! Восстановленные шедевры впечатляют и дают надежду на мир! Александр и Сергей, Воронеж».

Все эти теплые и искренние отзывы — наглядное подтверждение тому, что выставка «Спасенные шедевры. Русский музей — Таганрогу» стала поистине событием российского масштаба.

А жизнь в музее продолжается. Освободившиеся выставочные залы занимают новые экспозиции. Открылась выставка «Верные сыны Отечества» и подготовлена обширная программа мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на которую мы ждем таганрожцев разных поколений. Уверены, что она никого не оставит равнодушным, ибо война коснулась практически каждой семьи. Большой интерес у жителей города вызвали музейные мероприятия, посвященные юбилею нашего земляка А.П. Чехова. Это имя ТХМ особенно дорого, поскольку именно Антон Павлович стоял у истоков создания музея, который посетители тепло называют «музеем в пенсне» за его интеллигентность. В чеховские дни музей посетил и глава донского региона Юрий Слюсарь. После знакомства с картинами он дал высокую оценку качественному составу коллекции Таганрогского художественного музея.

Продолжает работу необычная выставка — «Город Чехова в городе Таганроге». Объединяя три века — ХIХ, ХХ и ХХI, она цельно и тонко показывает развитие художественной жизни в нашем городе, а также приглашает к чеховской теме, щедро представленной в мире изобразительного искусства.

Здание бывшего банка на Лермонтовском, 22, пострадавшее от ракетного удара, наконец, передано в оперативное управление Таганрогскому художественному музею и является областной собственностью, и сегодня ведутся активные работы по его восстановлению.

Елена АНДРЕЕВА, фото Анатолия Ивашова