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Полотна Маковских из фондов художественного музея Таганрога увидят десятки тысяч посетителей выставки в Петербурге

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Три картины Константина и Владимира Маковских из собрания Таганрогского художественного музея принимают участие в масштабном выставочном проекте музея Фаберже в Санкт-Петербурге.

Культура

География проекта обширна: на выставке представлены полотна знаменитых братьев-художников из музеев со всей страны — от Калининграда до Хабаровска, ведущих государственных музеев России, а также Государственного музея искусств Узбекистана.

Картина Константина Маковского «Крестьянский обед в поле» из собрания ТХМ расположена в первом экспозиционном зале, где также находится жемчужина коллекции музея Фаберже «Суд Париса».

Полотна «Стадо» и «В швейцарской» представлены в части выставки, посвященной творчеству непревзойденного мастера жанровой живописи Владимира Маковского, 180-летию которого и приурочена выставка.

Проект вызвал огромный интерес среди ценителей искусства живописи. По данным организаторов, ежедневно на выставку, работающую без выходных, приходят более тысячи посетителей.

«А значит, и полотна из коллекции Таганрогского художественного музея увидят десятки тысяч человек», — отметили в ТХМ.

Таганрожцы, планирующие поездку в Санкт-Петербург до середины сентября, могут включить в свою культурную программу посещение музея Фаберже и его уникальную выставку.

Фото: ТХМ

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Таганрогская правда

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