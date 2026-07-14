Полотна Маковских из фондов художественного музея Таганрога увидят десятки тысяч посетителей выставки в Петербурге

Три картины Константина и Владимира Маковских из собрания Таганрогского художественного музея принимают участие в масштабном выставочном проекте музея Фаберже в Санкт-Петербурге.

География проекта обширна: на выставке представлены полотна знаменитых братьев-художников из музеев со всей страны — от Калининграда до Хабаровска, ведущих государственных музеев России, а также Государственного музея искусств Узбекистана.

Картина Константина Маковского «Крестьянский обед в поле» из собрания ТХМ расположена в первом экспозиционном зале, где также находится жемчужина коллекции музея Фаберже «Суд Париса».

Полотна «Стадо» и «В швейцарской» представлены в части выставки, посвященной творчеству непревзойденного мастера жанровой живописи Владимира Маковского, 180-летию которого и приурочена выставка.

Проект вызвал огромный интерес среди ценителей искусства живописи. По данным организаторов, ежедневно на выставку, работающую без выходных, приходят более тысячи посетителей.

«А значит, и полотна из коллекции Таганрогского художественного музея увидят десятки тысяч человек», — отметили в ТХМ.

Таганрожцы, планирующие поездку в Санкт-Петербург до середины сентября, могут включить в свою культурную программу посещение музея Фаберже и его уникальную выставку.

Фото: ТХМ