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Три картины кисти братьев Маковских из фондов Таганрогского художественного музея представлены на выставке в Музее Фаберже в Петербурге

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В северной столице начал работу выставочный проект, ставший одной из крупнейших за последние годы ретроспектив этих выдающихся русских художников.

Культура

В Музее Фаберже в Санкт-Петербурге открылась масштабная выставка «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная», приуроченная к 180-летию со дня рождения Владимира Маковского. В экспозиции представлены три произведения из собрания Таганрогского художественного музея.

Среди экспонатов — картины Владимира Маковского «Стадо» (1879) и «В швейцарской» (1893), а также работа Константина Маковского «Крестьянский обед в поле» (1871). Всего на выставке можно увидеть 168 произведений, предоставленных государственными и частными музеями, а также коллекционерами из разных регионов России.

Выставка стала одной из крупнейших ретроспектив братьев Маковских за последние годы. Участие Таганрогского художественного музея в этом проекте подчеркивает высокий уровень музейных коллекций Ростовской области и востребованность культурного наследия Донского края на ведущих выставочных площадках страны, подчеркнули в министерстве культуры Ростовской области.

В коллекции Таганрогского художественного музея находятся четыре живописных и одна графическая работа Владимира Маковского и пять картин Константина Маковского.

Фото: канал в МАХ министерства культуры РО

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Таганрогская правда

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