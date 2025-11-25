Главная » Город

Поликлиника в Таганроге изменила график работы после воздушной атаки

В Таганроге 25 и 26 ноября изменился график работы поликлинического отделения № 2, расположенного на улице Инструментальной, 15. Здание получило повреждения во время ночной воздушной атаки сегодня ночью.  

25 ноября в лечебном учреждении работают только кабинеты неотложной медицинской помощи, а также обслуживаются вызовы на дом.

26 ноября будет осуществляться забор лабораторных анализов, продолжат работу кабинеты неотложной медицинской помощи, будет проводиться плановый прием на участках и обслуживаться вызовы на дом.

27 ноября поликлиника снова вернется к прежнему режиму работы.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге студенты пострадавшего во время атаки колледжа продолжат обучение в другом корпусе.

