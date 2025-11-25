Главная » #Образование

В Таганроге студенты пострадавшего во время атаки колледжа продолжат обучение в другом корпусе

В ночь на 25 ноября в Таганроге в результате вражеской атаки пострадали два объекта образования: детский сад № 17 и Механический колледж.

Как сообщил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев в своем telegram-канале, студенты колледжа продолжат обучение во втором корпусе учебного заведения. А воспитанники дошкольного учреждения по необходимости смогут посещать соседний детский сад до устранения последствий происшествия.

Во время атаки беспилотников в зданиях образовательных учреждений были выбиты стекла, повреждены оконные рамы и входные двери. К счастью, обошлось без пострадавших.

«Сейчас специалисты занимаются оценкой ущерба, чтобы в кратчайшие сроки приступить к восстановлению объектов», — подчеркнул Андрей Фатеев.

Он также выразил глубокие соболезнования семьям, потерявших родных и близких. И пожелал выздоровления таганрожцам, получившим ранения.

«Родному для меня городу и горожанам – стойкости и сплоченности в оперативном устранении последствий ЧП», — написал он.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге во время атаки БПЛА повреждены трамвайные рельсы на улице Инструментальной.

