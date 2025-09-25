Главная » Новости Таганрога

Полиция Таганрога задержала местного жителя за выращивание конопли и хранение марихуаны

По факту заведено уголовное дело.

В Таганроге сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков местной полиции, реализуя оперативную информацию, задержали 39-летнего местного жителя по подозрению в хранении наркотиков.

Дома у мужчины при обыске нашли наркотическое вещество каннабис (марихуана) общей массой 31,44 граммов. Выяснилось, что задержанный выращивал коноплю по месту жительства и изготавливал наркотическое вещество для собственного употребления.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», сообщает пресс-служба донской полиции. За употребление наркотических веществ без назначения врача в отношении мужчины составлен административный протокол.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по РО

