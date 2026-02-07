Полиция Таганрога задержала 19-летнего наркодилера из Хабаровского края

Подозреваемый в сбыте каннабиса в Таганроге действовал по указанию интернет-наставника.

В Таганроге полицейские задержали 19-летнего жителя Хабаровского края, подозреваемого в хранении и сбыте наркотиков. Молодой человек прибыл в город в декабре прошлого года.

В ходе личного досмотра у задержанного было изъято 9 свертков, в каждом из которых находился полимерный пакет с растительным веществом зеленого цвета. Общий вес изъятого составил 25,5 грамма. Экспертиза показала, что это наркотическое средство каннабис (марихуана). В дальнейшем оперативники изъяли у молодого человека мобильный телефон, на котором обнаружили фотографии тайников-закладок.

По версии следствия, наркотики молодой человек получил от неустановленного лица через интернет-магазин в одном из мессенджеров для последующего распространения в Таганроге.

Как выяснили оперативники, задержанный прибыл в город в декабре прошлого года, занимался данной деятельностью с октября 2025 года, с целью материального обогащения, и перемещался по разным регионам страны по указанию интернет–наставника.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, совершенное группой лиц». В настоящее время он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — сообщает пресс-служба донского главка.

Иллюстрация: скрин оперативного видео ГУ МВД России по Ростовской области