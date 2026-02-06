61-летний дончанин попытался стать «закладчиком», но был задержан правоохранителями

Из тайника изъято более 145 граммов мефедрона.

В Ростовской области полицейские предотвратили факт распространения наркотиков путем организации тайников-закладок. Они пресекли попытку заняться этой преступной деятельностью со стороны 61-летнего жителя города Шахты, сообщает донская полиция.

У мужчины при личном досмотре оперативники изъяли сотовый телефон, в котором содержалась информация о местонахождении тайника с наркотиком. При обследовании места с географическими координатами предполагаемого тайника полицейские нашли запрещенное вещество — мефедрон общей массой 145,01 граммов, что подтвердила экспертиза.

Выяснилось, что запрещенное вещество фигурант получил от неизвестного через Интернет-магазин с целью дальнейшего распространения на территории Ростовской области. Однако свои намерения он не успел реализовать.

В настоящее время мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Фото: ТГ-канал «МВД 61».