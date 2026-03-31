Полицейские разоблачили финансовую пирамиду, от действий которой пострадали несколько сотен человек, в том числе в Таганроге

В Ростовской области задержаны руководитель и сотрудники кредитно-потребительского кооператива, обвиняемые в хищении средств вкладчиков. По данным регионального ГУ МВД, офисы организации работали в нескольких городах области, включая Таганрог.

По предварительной информации, кооператив, созданный злоумышленниками, с 2018 по 2025 год действовал по схеме финансовой пирамиды. Его представительства находились в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске, Азове, а также в Волгоградской и Воронежской областях и Краснодарском крае. Гражданам предлагалось заключить договоры о передаче сбережений на определенный срок с обещанной доходностью от 13,5 до 34% годовых. Изначально выплаты осуществлялись, однако с осени 2025 года они прекратились, а сотрудники организации перестали отвечать на звонки. В результате действий кооператива пострадали несколько сотен человек, а общий ущерб превысил 60 миллионов рублей.

В ходе обысков в офисах и по месту жительства подозреваемых были изъяты электронные носители, документы, телефоны, ноутбуки и другие предметы, имеющие значение для дела. Также финансовая документация была обнаружена в одном из гаражей. По факту произошедшего следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время ведется предварительное расследование, в ходе которого устанавливаются все обстоятельства и возможные соучастники противоправной деятельности.

Фото: скрин видео ГУ МВД по РО