В селе под Таганрогом двое местных жителей устроили нарколабораторию

У них изъято более 8 кг меыедрона.

На Дону завершено расследование уголовного дела о крупном производстве синтетических наркотиков. Обвинительное заключение утверждено в отношении двух жителей Неклиновского района, которым инкриминируется незаконное производство наркотических средств, сообщает региональная прокуратура.

Следствие установило, что в мае 2025 года фигуранты через интернет получили от третьего лица, чье дело выделено в отдельное производство, специализированное лабораторное оборудование и химические реактивы. В домовладении, расположенном в селе Вареновка Неклиновского района, они организовали подпольную лабораторию для изготовления мефедрона с целью последующего сбыта.

Их деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Ростовской области. В результате оперативных мероприятий из незаконного оборота изъято более 8 килограммов синтетического наркотика. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ростовский областной суд.

