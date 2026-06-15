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Активный и оздоровительный летний отдых в Таганроге охватит более 6,7 тысяч детей и подростков

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Министерство образования Ростовской области выделило Таганрогу 1124 путевки для летнего отдыха детей из льготных категорий. Об этом на планерном совещании сообщила первый заместитель главы городской администрации Ирина Голубева.

Город

Путевки в санаторно-оздоровительные и оздоровительные лагеря предназначены для ребят из малообеспеченных семей, семей участников СВО, а также семей, находящихся в социально опасном положении. В детских центрах и лагерях уже завершается первая смена, и городские власти приступили к формированию второй, на которую выделено 254 путевки.

Глава города Светлана Камбулова отметила, что поддержка летнего отдыха детей осуществляется комплексно.

«Основная цель — чтобы ребята провели летнее время с пользой, получили полноценный отдых и находились под внимательным присмотром специалистов», — подчеркнула она.

Дети, которые проводят каникулы дома, тоже не остаются без внимания. С 1 июня на 28 спортивных площадках города стартовала летняя работа: занятия проводят шесть инструкторов по спорту МАУ «Стадион «Торпедо» и 22 волонтера — студенты отделения физического воспитания Таганрогского института имени А. П. Чехова. На площадках проходят праздники, спартакиады и мероприятия в рамках ГТО. Всего планируется охватить более 6700 детей и подростков.

Кроме того, до 31 августа городской комитет по физической культуре и спорту совместно с депутатами будет проводить праздники на спортивных площадках по месту жительства. В течение летних месяцев пройдут спартакиады среди дворовых и уличных команд, а 18 июня — спартакиада пришкольных лагерей. С расписанием можно ознакомиться по ссылке.

Ранее мы рассказали, что вторая смена летнего трудового лагеря «Юные экскурсоводы» стартует в начале июля.

Фото donland.ru, tagancity.ru

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Таганрогская правда

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