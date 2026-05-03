Погода в Таганроге 3 мая: температура воздуха растет, тучи ушли — тепло и солнечно, +15 °С, магнитное поле в норме

В последний выходной день Первомая таганрожцев ждет комфортная, солнечная погода поздней южной весны. Воздух прогреется до 15 градусов выше нуля, небо преимущественно ясное, ветер умеренный.

Утром градусник показывал +10 °С и солнце, ветер северо-восточного направления, 4-5 метров в секунду. Днем столбик термометра будет расти, достигнет +15 °С, на открытых пространствах под прямыми лучами солнца — еще выше.

Уровень влажности утром составлял 51%, днем упадет до 34%. Осадков синоптики не обещают ни сегодня, ни в последующие дни. Атмосферное давление сегодня, 3 мая, держится на отметке 758-759 мм ртутного столба. По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс умеренный, магнитное поле — спокойное.

Температура воды в Таганрогском заливе — +12°С. Световой день сегодня продлится 14 часов 37 минут. Восход солнца был зафиксирован в 5.02, заход ожидается в 19.39.

