Погода в Таганроге 29 мая: переменная облачность, небольшое похолодание, временами слабый дождь

Сегодня, в пятницу, погода в Таганроге прогнозируется в меру прохладная, местами пройдет слабый дождь, ветер западный, умеренный, с порывами до 11 метров в секунду, магнитное поле в норме.

Утром солнечно, +13 °С, ветер северо-западный, 4 метра в секунду. В течение дня воздух прогреется до +17, появятся тучи и вместе с ними — вероятность дождя. Ветер сменит направление на западное, будет дуть с такой же скоростью, возможны порывы до 10-11 метров в секунду.

К вечеру температура снизится до 14 градусов выше ноля, ночью — +11 °С. И также возможен дождь, вероятность которого сохранится и в предстоящие выходные дни.

Влажность сегодня в течение дня довольно высокая — 67-85%. Атмосферное давление держится на уровне 754 мм ртутного столба. По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс довольно высокий, на 6 баллов, а магнитное поле — без возмущений.

Температура воды в Таганрогском заливе — +20°С. Световой день увеличился до 15 часов 34 минуты. Восход солнца был зафиксирован в 4.34, заход ожидается в 20.06.

Фото из архива