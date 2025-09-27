Главная » #Погода

Погода в Таганроге 27 сентября: солнечно, прохладно, слабый ветер

27 сентября Таганрогу обещают малооблачную погоду, без осадков и слабым северо-восточным ветром. Днем по-прежнему прохладно, температура воздуха +16°…+17°. Влажность — 34%, Уф-индекс умеренный, магнитное поле спокойное. Ночью ясно, термометр покажет +8°…+9°. Завтра в светлое время суток сохранится ясная погода, станет теплее на пару градусов, а к вечеру возможен кратковременный дождь.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +16°…+17°(по ощущениям, как +13°). Ветер северо-восточный, 2-3 метра в секунду.

Ночью ясно, влажность — 66%. Температура воздуха +8°…+9°(будет ощущаться, как +6°). Ветер северо-восточный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 765-763 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 4 (умеренный). Температура воды в Таганрогском заливе +19°. Световой день составляет 11 часов 56 минут, молодая луна.

Фото Сергея Плишенко

