Погода в Таганроге 23 мая: воздух прогреется до +28°, без осадков и магнитных бурь, слабый восточный ветер

Жаркая, летняя погода ждет Таганрог в субботу, 23 мая. Осадки не прогнозируются, температура воздуха составит +28° в дневное время, до +22° похолодает к ночи. Влажность низкая, 38-49%. Ветер восточный, с переходом на северо-восточный, 3-4 метра в секунду. Вода в Таганрогском заливе прогреется до +22°.

В воскресенье, 24 мая, погода в целом не изменится. Будет также ясно, жарко, чуть усилится ветер. С начала следующей недели ожидается похолодание до +25°, возможны кратковременные осадки, но УФ-индекс по-прежнему останется высоким. К концу недели похолодает до +19° днем.

По данным Ростгидромета, 23 мая днем +27°…+28° (по ощущениям +28°), ясно, без осадков. Влажность 38%. Ветер восточный, 2-3 метра в секунду, порывы до 5-6 метров в секунду.

Вечером и ночью температура воздуха составит +22°…+25° (будет ощущаться, как +24°), влажность 49%, малооблачно. Ветер северо-восточный, 3-4 метра в секунду, порывы до 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме, 758-760 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 7 (высокий), геомагнитный индекс 2-3 — магнитное поле спокойное. Температура воды в Таганрогском заливе держится на отметке +22°. Световой день продлится 15 часов 23 минуты, луна в первой четверти. Пыльца активна: злаки, липа.

