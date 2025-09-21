Главная » #Погода

Погода в Таганроге 21 сентября: малооблачно, слабый ветер, +23°  

21 сентября в Таганроге малооблачная погода, без осадков и сильного ветра. Влажность — 45%, Уф-индекс умеренный, магнитное поле спокойное. Днем воздух прогреется до +22°…+23°. Ночью ясно, и прохладно, термометр покажет +13°…+14°. Завтра погода существенно не изменится, но станет немного теплее. А к середине недели в светлое время суток воздух прогреется до +26°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +22°…+23°(по ощущениям, как +21°). Ветер западный, 2-4 метра в секунду.

Ночью ясно, влажность — 75%. Температура воздуха +13°…+14°(будет ощущаться, как +14°). Ветер северо-западный, 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 764 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 5 (умеренный). Температура воды в Таганрогском заливе +20°. Световой день составляет 12 часов 16 минут, новолуние.

Фото Владимира Прозоровского

