Погода в Таганроге 21 марта: пасмурно, похолодает, возможен кратковременный дождь, магнитная буря

В субботу, 21 марта, Таганрог ждет прохладная погода со средним северо-восточным ветром. В дневное время столбик термометра покажет +10°, к ночи похолодает до +7°. Прогнозируется дождь. Влажность 59-56%. Умеренная магнитная буря.

В воскресенье, 22 марта, ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. С понедельника начнется потепление. К середине следующей недели синоптики обещают среднесуточную температуру воздуха на уровне +13°…+15°

По данным Ростгидромета, 21 марта утром и днем пасмурно, температура воздуха +9°…+10° (по ощущениям, как +4°). Кратковременный дождь с вероятностью в 67%. Ветер северо-восточный, 5-6 метров в секунду, порывы до 8-10 метров в секунду. Влажность 59%.

Вечером и ночью облачно, влажность 56%. Температура воздуха +6°…+7° (будет ощущаться, как +1°). Ветер северо-восточный, 6-7 метров в секунду, порывы до 8-9 метров в секунду. К ночи возможен дождь. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 757-758 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», УФ-индекс 2 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +4°. Световой день составляет 12 часов 12 минут, молодая луна. Умеренная магнитная буря.

