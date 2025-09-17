Главная » #Погода

Погода в Таганроге 17 сентября: облачно с прояснениями, ночью обещают дождь

17 сентября в Таганроге днем будет облачная с прояснениями погода, без осадков, дует восточный ветер. Температура воздуха +24°…+25°, влажность — 32%, Уф-индекс умеренный, магнитное поле спокойное. Ночью пасмурно, временами возможен небольшой дождь. Термометр покажет +16°…+17°. Завтра станет прохладнее, в светлое время суток воздух прогреется до +21°, с большой долей вероятности возможны осадки.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +24°…+25°(по ощущениям, как +21°). Ветер восточный, 6 метров в секунду.

Ночью пасмурно, влажность — 51%. Температура воздуха +16°…+17°(будет ощущаться, как +13°). Ветер восточный, 7 метров в секунду. Дождь возможен с вероятностью 83%. Атмосферное давление в течение суток составит 759-756 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 5 (умеренный). Температура воды в Таганрогском заливе +21°. Световой день составляет 12 часов 29 минут, старая луна.

Фото Сергея Плишенко

